Standard en Gent schieten geen sikkepit op met geladen gelijkspel

Standard en Gent kwamen op Sclessin niet verder dan een 1-1 gelijkspel. In de strijd om play-off 1 zien ze concurrenten als Mechelen uitlopen, maar echte verliezers waren er niet.

AA Gent werd ontvangen in deen kolkend Sclessin met een gigantische tifo. Sfeer naast het terrein was er al, ook op het veld ging het er meteen stevig aan toe. Esiti kreeg al na nog geen drie minuten een geel karton onder de neus. De Nigeriaan zorgde onbewust al voor een half infarct voor de Gent-fans bij de ploegopstelling. Daar stond immers Ibrahim Rabiu in zijn plaats. Foutje van het huis.

Die Esiti mocht overigens blij zijn dat hij na een dik half uur al niet naast Rabiu in de tribune zat. Hij maakte nog twee stevige overtredingen, maar de tweede gele kaart bleef uit. Strijd was er dus, grote kansen bleven aanvankelijk uit, al hadden Belfodil en Sá binnen het eerste kwartier elk al een mogelijkheid om er 1-0 van te maken.

En Gent? Dat overleefde dat eerste kwartier en nam daarna het balbezit in handen. Kansen kwamen er niet, ook niet toen Gillet al slapend een terugspeelbal van Kosanovic opraapte. De vrije trap in de zestien werd verprutst door de bezoekers. Neen, het was Standard dat, zonder veel balbezit, de gevaarlijkste ploeg was voor de koffie.

Orlando Sá doet het

Het waren ook de Rouches die het slot eraf knalden. Dossevi met de goeie actie op rechts, de perfecte voorzet en Orlando Sá fusilleerde Kalinic. Op basis van de kansen de verdiende voorsprong, al had Gigot op slag van rust nog de gelijkmaker kunnen scoren. Hij knalde in de volley van dichtbij op Gillet.

Na de rust duwde Gent een kwartier vol door. Standard werd tegen de achterlijn geduwd en de gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Mitrovic kreeg de bal pardoes in de zestien, draaide de vrachtwagen en knalde voorbij Gillet binnen.

Daarna was het vet van de soep bij de bezoekers. De wedstrijd van donderdag in de Europa League tegen Tottenham zat duidelijk nog in de benen. Standard kwam er opnieuw enkele keren uit, maar Sá liet de kansen liggen. Met het gelijkspel wint eigenlijk geen van beide ploegen iets in de strijd om play-off 1, maar verliezers waren er ook niet.