Genk schrijft geschiedenis

Racing Genk is er voor het eerst in zijn geschiedenis in geslaagd de 1/8e finales van de Europa League te halen. De Limburgers wonnen dankzij een goal van Pozuelo met het kleinste verschil tegen Astra.

Albert Stuivenberg had geen enkele verrassing in petto. Hij hield vast aan de elf die afgelopen weekend speelden. De regen viel bij momenten met bakken uit de lucht in Genk, de wind was hevig.

Genk had licht overwicht , maar mocht toch enkele keren opgelucht ademhalen dat Ryan zich niet moest omdraaien. De Australische goalie loste de bal op een hoekschop en Budescu krulde het leer van heel dichtbij nipt over de kruising.

De frivole Genkse flankspelers Trossard en Schrijvers lieten zien wat ze in huis hadden, maar het was allemaal onvoldoende doelgericht. Trossard zag 2 schoten gered door de Roemeense doelman, Pozuelo plaatste naast en Malinovskyi draaide een vrijschop echt heel nipt over de kruising.

Pozuelo, die de voorbije wedstrijden toch wel wat naar zijn beste niveau zocht, bracht de verlossing voor Genk. Hij lokte zelf de fout uit aan de zijkant van de zestien en plaatste daarna de bal met de wind in de rug perfect over doelman Lung in de bovenhoek.

Opdracht volbracht want nu moest Astra al twee keer scoren in dik 20 minuten. Eén keer werd Ryan nog op de proef gesteld door Teixeira, maar de doelman stond pal en hield de nul. Een wedstrijd die de Genkse geschiedenisboeken zal halen en nu dromen van een mooie 1/8e finale.