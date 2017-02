Wat kan Coopman tegen zijn moederclub? "Normaal vraag ik om niet te spelen"

door Redactie



Club Brugge gaat morgen op zoek naar drie nieuwe punten tegen Zulte Waregem. Michel Preud'homme maakte zijn 20-koppige wedstrijdselectie bekend, maar daarin is nog steeds geen plaats voor vier (potentiële) sterkhouders.

Bij Club Brugge maken Ricardo van Rhijn, Tomas Pina, Benoit Poulain en Anthony Limbombe nog steeds geen deel uit van de wedstrijdkern voor de match tegen Zulte Waregem.

Poulain en Limbombe zullen nog wel een tijdje buiten strijd zijn, ook Van Rhijn en Pina zijn nog niet op topniveau en daarom niet in de selectie.

Michel Preud'homme sprak verder ook over Sander Coopman, momenteel op huurbasis van Club Brugge bij tegenstander Zulte Waregem: "Normaal vraag ik dat uitgeleende spelers niet spelen tegen ons, maar of dat zo zal zijn is nu de beslissing van Zulte Waregem."

Bij Essevee wel zeker geen Derijck, Lepoint of De fauw. Baudry was deze week ook even buiten strijd, maar lijkt wél klaar te raken voor de strijd op bezoek bij blauw-zwart. De heenwedstrijd eindigde op 0-0, in de stand is de kloof vijf punten in het voordeel van blauw-zwart. "Maar dat kan dus twee worden, dus is Essevee zeker een titelfavoriet", aldus nog MPH.

