De motor leek wat te sputteren, maar Chelsea doet het dan toch... En ook Lukaku staat er weer

Chelsea heeft voorlopig zijn voorsprong op de rest van het peleton nog wat uitgebreid. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want Swansea bleek een hardere klant dan eerst gedacht.

Het mooiste moment van de match was toen Frank Lampard tijdens de rust zijn afscheid kreeg van Stamford Bridge. De match was heel wat minder. Chelsea voetbalde wel doorlopend richting doel van Fabianski en na twintig minuten kon Fabregas de score openen. Maar de rest was niet zo makkelijk, want net voor de rust zorgde Llorente voor de gelijkmaker.

Na rust duurde het vrij lang vooraleer de Londenaren de opening kon vinden, maar uiteindelijk was het Pedro die met een botsend afstandsschot Fabianski te grazen nam. En ook Eden Hazard deed nog zijn duit in het zakje door Costa zijn 16de van het seizoen aan te bieden.

Manchester City en United spelen morgen nog tegen elkaar. Tottenham krijgt thuis Stoke City over de vloer.

Mirallas-Lukaku

Everton blijft dan weer meedoen voor de Europese plaatsen na een 2-0-zege tegen Sunderland. Januzaj speelde de volledige match bij de bezoekers, maar het waren de Belgen van Everton die opvielen. Lukaku verdubbelde op aangeven van Mirallas de score na een formidabele ren, zijn 17de van het seizoen. En zijn achtste ooit tegen Sunderland.