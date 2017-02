Sterke Langil en efficiënte Cerigioni verzekeren definitieve redding voor Waasland-Beveren bij Kortrijk

Waasland-Beveren is gered. En daarvoor mag het Steeven Langil danken, die zijn team opnieuw naar een hoger niveau tilde. Alessandro Cerigioni was de afwerker van dienst, een dolle avond

Kortrijk al gered, Waasland-Beveren heeft nog puntje nodig

Zwakke eerste helft, betere tweede

Drie goals in vijf dolle minuten

Waaslanders mogen definitieve redding vieren

Waasland-Beveren had nog een schamel puntje nodig om helemaal zeker te zijn van de redding op het hoogste niveau, terwijl voor Kortrijk niets meer hoefde. Toch wilden beide teams wel nog eens iets laten zien, om hun fans aan te sporen om ook in play-off 2 voor dit soort matchen te komen supporteren voor hun favoriete team.

De Waaslanders wisten sinds 2008 geen punt meer te pakken op bezoek bij Kortrijk en wilden daar maar wat graag komaf mee maken. Trainer Janevski kon wel opnieuw rekenen op Conté en Seck, terwijl Köteles zijn plekje in doel opnieuw innam. Gano was gschorst, waardoor het gewicht van de aanval op Cerigioni terecht kwam.

De Hulk

En die zou uiteindelijk ook wel zijn waarde laten zien voor de Waaslanders. Tot twee keer toe wist hij te scoren, in vijf dolle minuten ergens rond het uur. Over de eerste helft kunnen we namelijk vrij kort zijn: beide teams probeerden wel, maar enkel Sifakis moest een tweetal keer goed tussenkomen op acties van Myny en Conté.

Na de pauze was het allemaal leuker om zien. Meer schwung in de wedstrijd, inclusief wat kaartjes en doelpunten. Met dank vooral aan een sterke Steeven Langil. Alle gevaar van de bezoekers kwam vanop de linkerflank, de verloren zoon haalde meermaals de achterlijn en strooide kwistig met leuke pasjes in het rond.

De redding

Een voorzet vanop links werd uiteindelijk door De Schutter goed terug voor doel gekopt en daar was Cerigioni. Afgekeken van Nuytinck, Niels? Het zou zomaar kunnen. Vijf minuten later kon Cerigioni dan weer zijn derde van het seizoen maken nadat een schot van Myny een voorzet werd.

Tussendoor had Saadi op aangeven van D'Haene - heerlijke voorzet - er wel 1-1 van gemaakt. Waarop de goalgetter van de Kerels prompt een masker van de Hulk opzette en geel kreeg. Het is nochtans carnaval en gisteren mocht Izquierdo wél ongestraft met een zonnebril lopen.

Een zonnebril, die hadden we lange tijd nodig om het positieve te kunnen zien van dit soort quasi overbodige wedstrijden. Maar zie: bij momenten werden we toch een beetje verwend - dank u, Steeven. En Waasland-Beveren is door deze zege natuurlijk ook helemaal gered, dus zij mochten juichen. De strijd om plek 10 ligt helemaal open, play-off 2 kan toch nog iets leuks worden.