KV Oostende straft defensief geklungel van Westerlo vier keer af en zet reuzenstap richting PO1

KV Oostende heeft zaterdagavond Westerlo met duidelijke 0-4-cijfers opzij gezet. Na een magere eerste helft straften de Kustboys veelvuldig Westels geknoei achterin af. Play-off 1 kan de troepen van Yves Vanderhaeghe nog nauwelijks ontglippen.

Er stond in 't Kuipje heel wat op het spel en dat was er in de beginfase vooral bij de thuisploeg aan te merken. Veelvuldig Westels balverlies zorgde voor enkele Oostendse speldenprikken, doelman Koen Van Langendonck trapte zelfs pardoes over de bal.

Onzorgvuldigheid voorin

De Kemphanen domineerden in de beginfase. Linksachter Daniel Christensen mocht enkele keren gevaarlijk oprukken. Een kopbal van Silvère Ganvoula in de handen van William Dutoit was het belangrijkste wapenfeit. Benji De Ceulaer zocht met een schwalbe tevergeefs naar de strafschop.

Ook aan de overzijde speelden de bezoekers hun schaarse mogelijkheden op een zwaar veld niet goed uit. Hoewel de oersterke Landry Dimata zich net als vorige week tegen Anderlecht enkele keren losschudde van zijn belager, kwam hij niet in scoringspositie. Yassine El Ghanassy kreeg wel een opgelegde kans, maar strandde op Van Langendonck.

Nummer 11 voor Dimata

Het niveau in de Kempen daalde zienderogen. En ook het veld kwam er steeds slechter bij te liggen. Gelukkig zorgde de inbreng van Carlos Strandberg aan de rust voor wat schwung in de partij. Met een knappe hakbal liet hij de 1-0 liggen.

Boze El Ghanassy

De goal viel meteen erna aan de andere kant. Knowledge Musona schudde in de zestien een heerlijke schaar uit zijn sloffen, waarna Christensen zich liet vangen. Vanop de stip scoorde Dimata zijn elfde seizoenstreffer. De roodhemden konden lachen, maar daar deed El Ghanassy niet aan mee. De winger stormde bij zij wissel kwaad de kleedkamer binnen.

KVO beef de kansen nu opstapelen. Van Langendonck redde op een kopbal van Franck Berrier. Dimata schoof de 0-2 onbegrijpelijk naast. Dat brak de Kustboys bijna zuur op, want De Ceulaer vuurde een kanonskogel af op William Dutoit. Toch zou Oostende er nog drie in het mandje leggen. Musona, invaller Jonckheere en Adam Marusic straften immers Westels geklungel af.

Dankzij de ruime 0-4-zege blijft KV Oostende plaats 4 inpalmen. Westerlo zal met Moeskroen en STVV uitvechten wie zakt. Waasland-Beveren en Eupen verzekerden zich dankzij hun overwinning immers van het behoud.