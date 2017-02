Gent profiteert optimaal van Genkse misstap en mag blijven dromen van play-off 1, voor Moeskroen is het bijna over en uit

KAA Gent heeft zondagavond optimaal geprofiteerd van het Genkse puntenverlies eerder op de dag. De troepen van Hein Vanhaezebrouck speelden geen wereldpartij, maar haalden het in eigen huis wel met sprekend gemak van Moeskroen. (3-1) De Henegouwers kunnen degradatie bijna niet meer ontlopen.

Tottenham Hotspur uit de Europa League knikkeren, het moét een mens wel vleugels geven. En, ach, het was nu ook niet dat Moeskroen de ploeg van Hein Van Haezebrouck veel in de weg kwam leggen. Gent schoot prima uit de startblokken en dat uitte zich na iets meer dan vijf minuten al in de openingstreffer. Een bedrijvige Saief bracht het leer hard voor doel en aan de tweede paal deed Kalu de rest: 1-0.

Kubo zorgt voor veilige 2-0

Na het openingsdoelpunt bleven De Buffalo’s baas, zonder écht gevaarlijk te zijn. De wedstrijd kabbelde maar wat verder, tot Gigot een geweldige pass richting Kubo verstuurde. De Japanner gaf de hele defensie van Moeskroen het nakijken met zijn goede aanname. De bal tegen de touwen leggen was een koud kunstje: 2-0.

Moeskroen weet het doel van Kalinic niet staan

En opnieuw kabbelde de match maar wat verder. Gent speelde absoluut geen wereldpartij, maar dat hoefde ook niet om Moeskroen de baas te blijven. Zelfs toen Esiti even ging knoeien op zijn eigen helft, wisten de bezoekers niet hoe ze het doel van Kalinic moesten bereiken. Alsof Les Hurlus in een doolhof zaten en het vijandelijke doel in de verste verte niet te zien was.

Voetbal op maandagavond? Op zondag lukt het ook

Na de pauze grotendeels hetzelfde spelbeeld, en al in de Luc De Vosminuut legde Gent de match in een definitieve plooi. Perbet werd in de zestienmeter tegen de grond getrokken en nam vervolgens zelf de strafschop. De goaltjesdief faalde niet en trapte zijn dertiende van het seizoen (over alle competities heen, nvdr.) tegen de touwen: 3-0.

De supporters van Gent zagen het graag gebeuren en zelfs Ivan De Witte, Michel Louwagie en Hein Vanhaezebrouck begonnen zondagavondvoetbal na een Europa Leaguewedstrijd leuk te vinden. Van vermoeidheid was alleszins geen sprake bij Gent, dat bij momenten duidelijk nog op de Europa Leaguewolk vertoefde.

Op play-off 1-koers

Dat de wedstrijd gespeeld was na de 3-0, was wel duidelijk. Vanhaezebrouck haalde Esiti, Kubo en Saief naar de kant en gunde Birger en Louis Verstraete en Thibault De Smet nog wat speelminuten. Om de fans nog wat extra te verwennen gingen De Buffalo's in de slotfase nog op zoek naar een vierde goal, maar het was Moeskroen dat nog tot scoren kwam. Uitgerekend Gent-huurling Diedhiou klopte Kalinic. Bij 3-1 bleef het uiteindelijk.

Met nog twee wedstrijden voor de boeg in de reguliere competitie mag Gent blijven hopen op een deelname aan play-off 1. Het telt één punt minder dan de nummer zes in de stand, KV Mechelen. Volgende week speelt Gent tegen Waasland-Beveren, op speeldag 30 staat... Gent-Mechelen op het programma. Dat wordt mogelijk een érg interessante wedstrijd.