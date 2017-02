Genk naar het Astridpark om te winnen, maar eerst supporteren voor... Standard

door Johan Walckiers

Anderlecht-Genk wordt om 18u in het Astridpark gespeeld

Genk gaat om 16u30 al meer weten als ze de uitslag van Standard-KV Mechelen kennen. Als de jongens van Yannick Ferrera winnen in Luik zit er voor de Limburgers niets anders op dan hetzelfde te doen in het Astridpark. Of de play-off 1-droom zit er zo goed als op.