Knotsgek kwartier levert vier goals, maar geen winnaar op in duel tussen Standard en KV Mechelen

door Bart Ver Elst vanuit Luik

door

Standard en KV Mechelen houden elkaar in evenwicht na matige wedstrijd met vier goals in een kwartier

De cruciale wedstrijd tussen Standard en KV Mechelen heeft geen winnaar opgeleverd. Na een erg matige eerste helft kregen we in een kwartier toch vier goals te zien. Standard mag de droom voor play-off 1 helemaal opbergen, Mechelen blijft dan weer in de running.