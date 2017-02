Higuain en Dybala loodsen Juventus voorbij Napoli in heenwedstrijd halve finale Coppa Italia

door Redactie



Juventus heeft in de heenwedstrijd van de halve finale de maat genomen van Napoli. De bezoekers, zonder Dries Mertens, kwamen in de eerste helft op voorsprong, maar gaven die bonus in de tweede helft nog weg.