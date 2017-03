Van hemel naar hel en weer terug: KV Mechelen wint in knotsgekke match van Anderlecht dankzij... Matthys

Vijfentwintig minuten lang leek KV Mechelen een speelbal te worden van Anderlecht. Maar dan kwam er een - terechte - penalty na een charge van Boeckx op Croizet. KV liep uit tot 2-0, zag Anderlecht terugkomen, maar invaller Tim Matthys kroonde zich tot de grote held.

Sofiane Hanni kreeg voor de aftrap een staande ovatie van het Mechelse publiek. En hoeveel geld zouden ze niet gegeven hebben om de Algerijn nog in rood-gele kleuren te zien tijdens de eerste 25 minuten van de match? Door het ontbreken van Verdier stond Osaguona in de spits en laten we zeggen dat die - ondanks zijn indrukwekkende verschijning - niet al te veel gewicht in de weegschaal wierp.

Croizet uit het absolute niets

En laten we daarbij ook direct vermelden dat Croizet, de eigenlijke vervanger van Hanni, met alle moeite van de wereld zaterdagavond geen deuk in een pak boter had kunnen trappen. Zelfs niet in een vlootje margarine. De Fransman verloor slag om slinger de bal, waardoor Anderlecht gevaarlijk kon zijn. Obradovic, Bruno en Teodorczyk konden net niet profiteren.

KV Mechelen kwam omstreeks minuut 26 de eerste keer voor het doel van Boeckx en jawel... het was Croizet. Boeckx kwam als een wildeman uit zijn kooi en torpedeerde Croizet: penalty! Een klusje voor De Witte die de 1-0 op het bord bracht. De 16.000 van Mechelen gingen uit hun dak, want intussen was ook Gent op achterstand gekomen.

Van helemaal nergens naar de bovenhand

En het werd nog beter... Ook de tweede keer dat de thuisploeg in de zestien kwam, was het raak. Rits zag Vanlerberghe goed komen ingelopen en hij bood hem de 2-0 op een presenteerblaadje aan. Knokken en wroeten, zo kwam KV Mechelen terug in de partij, maar zo namen ze ook het commando over. Ineens kwam Anderlecht er nog maar weinig aan te pas.

En KV Mechelen leek de lijn te gaan doortrekken. Rits had de 3-0 aan de voet, maar Boeckx redde. En dan was hij daar: De Onvermijdelijke. Teodorczyk sloeg toe op een moment dat niemand het verwachtte. En dan was er 'De Onverwachte', want Bram Nuytinck als doelpuntenmaker, dat hadden we dit seizoen nog niet kunnen noteren.

Maar bij een goeie hoekschop van Bruno dook hij ineens op aan de eerste paal en met de perfecte knik scoorde hij de 2-2. En intussen was het in Beveren ook al 2-3 geworden voor Gent. Wat er na de eerste helft zo mooi uitzag, werd een nachtmerrie, want Anderlecht rook bloed. Maar het was zo'n echte cupmatch, eentje waarin je niets kon voorspellen.

Held van Malinwa: Matthys

In de slotfase rukte invaller Tim Matthys met de bal aan de voet op richting Boeckx. Die andere invaller, Deschacht, liet hem komen en Matthys zag zijn kans om verschroeiend uit te halen: 3-2. En dat betekent dat KV Mechelen nog altijd zijn lot in eigen handen heeft.