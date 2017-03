PO2 kan straks een feit zijn voor Genk, Club Brugge wil Anderlecht van de leidersplaats houden

Racing Genk en Club Brugge staan vanavond tegenover elkaar in een interessante partij van speeldag 28. De Limburgers hebben nog een waterkansje op deelname aan play-off 1. De West-Vlamingen willen dan weer hun leidersplaats vasthouden.

Coach Albert Stuivenberg is realistisch over de PO1-kansen van KRC Genk. KV Mechelen en AA Gent staan er immers veel beter voor en dus is het geloof in de mijnstad klein. Trossard die last heeft van de lies is er tegen Club niet bij. Zijn plaats wordt wellicht ingenomen door Buffel. Voor Ryan wordt het een blij weerzien met zijn ex-ploegmaats.

Bij blauw-zwart zit Van Rhijn voor het eerst na zijn enkelblessure weer in de selectie. Een opsteker voor Michel Preud'homme, want de Nederlander is met zijn vrijschoppen en rushes op de rechterflank een belangrijk wapen voor de landskampioen. Poulain wordt klaargestoomd voor de play-offs. (Lees er HIER meer over)

Verdien geld met jouw voetbalkennis!

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang 80 euro gratis wedtegoed met een bonus tot 200%! Een gokje op Genk of Club Brugge kan je een mooi bedrag opleveren.

Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.