Perbet en Kubo trekken mak Gent uit de hel van play-off 2

AA Gent heeft meer dan bange momenten beleefd tegen een tienkoppig(!) Waasland-Beveren. De Waaslanders waren lange tijd ondanks het ondertal de betere ploeg, maar Perbet en Kubo trokken de Buffalo's uit het moeras van play-off 2.

Het zag er aan het eind van de eerste helft helemaal niet goed uit voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck. Waasland-Beveren was veruit het gevaarlijkst voor doel en kwam verdiend twee keer op voorsprong dankzij een ijzersterke Olivier Myny.

De vleugelspeler was helemaal in z'n sas en zag na de koffie zelfs nog een afstandsschot uit elkaar spatten op de kruising. Neen, we hadden het met Niels De Schutter de volledige wedstrijd op het veld wel eens willen zien.

De verdedigende middenvelder van de thuisploeg moest iets voorbij het kwartier al gaan douchen na een stevige overtreding op Matton. Hard, dat wel, maar rood, daar hadden we onze twijfels bij. Gent leek de kansen voor play-off 1 zo al snel gaaf te houden.

Sterke Myny & Kalu

Dat was dus buiten Myny gerekend, die twee keer kon profiteren van niet zo ideaal verdedigend werk bij Gent, dat opnieuw met Foket als rechter centrale verdediger startte. Balbezit was er wel, maar het was allemaal te slordig bij Gent.

Behalve bij Samuel Kalu, de Nigeriaan was zowaar een baken van hoop op de rechterflank. Het was ook zijn voorzet die door Perbet in doel verlengd werd. 2-1 bij de rust dankzij alweer Jérémy Perbet. Wat als hij toch vertrokken was in de winterstop?

Kubo met de bevrijding

Bij Gent mogen ze er niet aan denken, want het was opnieuw Perbet op aangeven van alweer Kalu die de gelijkmaker tegen de touwen kon duwen. Bij Waasland-Beveren werd het steeds moeilijker om alles te belopen, maar Olivier Myny had zijn hattrick toch nog aan de voet. Kalinic bracht redding.

Toen stond het al 2-3 voor de bezoekers. Yuya Kubo kreeg de bal van Schoofs, bleef maar draaien en keren en vond uiteindelijk zijn linker. Een droge schuiver in de rechterhoek was het resultaat. Gent deed zo toch wat het moest doen, maar de cardioloog van het UZ zal een drukke zaterdagnacht tegemoet gaan. Play-off 2 was bijna een feit.