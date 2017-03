Westerlo slikt érg laat doelpunt van Zulte Waregem en is nog niet zeker van het behoud

Het zag er zo mooi uit voor KVC Westerlo, dat tot in minuut 92 op weg was naar een zege op het veld van Zulte Waregem. Maar toen sloeg Zulte Waregem genadeloos toe en bleef Westel achter met één punt. Doordat Moeskroen won, is Westerlo nog niet zeker van het behoud.

Zulte Waregem had iets recht te zetten na de afgang vorige week op het veld van Club Brugge (5-0-nederlaag, nvdr.), maar toch schoot het niet geweldig uit de startblokken. Het was Westerlo dat zich het gevaarlijkste toonde, al kon Ganvoula niet profiteren van mistasten bij verdediger Severin.

De Ceulaer scoort vroeg, Cordaro laat

Nog voor het verstrijken van het eerste kwartier stond Essevee al 0-1 in het krijt. De Ceulaer gleed door de thuisdefensie en nam Bossut vervolgens in zijn korte hoek te grazen. Neen, niet de start waar Francky Dury op hoopte. Na amper 22 minuten spelen greep Dury dan ook in: de onzekere Severin wed vervangen door aanvaller Gueye. Tactisch, maar ook omdat Severin stond te beven op zijn benen.

Ook na de inbreng van Gueye ging de thuisploeg niet meteen als een pletwals tekeer. Voetballend lukte het nauwelijks om er door te komen, maar op slag van rust lukte Cordaro toch nog de gelijkmaker. Hij zette zich goed door in de grote rechthoek en lobde het leer vervolgens via de paal tegen de touwen: 1-1.

Lullige tegengoal voor Zulte Waregem

De tweede helft begon dramatisch voor de thuisploeg. Zulte Waregem knoeide erop los en slikte tot overmaat van ramp een lullig tegendoelpunt. Leye knalde de bal richting zijn eigen cornervlag, Bossut moest er een fout gaan maken om het recht te zetten. Net die vrijschop resulteerde in een goal van Ganvoula: 1-2 en Dury kon zijn ogen niet geloven.

Het lullige tegendoelpunt was evenwel het sein om een tandje bij te steken voor Essevee. Het voerde de druk op, maar grote kansen leverde dat niet op. Integendeel, langs de overkant viel ei zo na de 1-3. De Ceulaer ging oog in oog met Bossut voor eigen succes, maar faalde. De bal opzij leggen naar Ganvoula had meer succes kunnen opleveren, Benji.

Westerlo blijft op het hoogste niveau

De seconden tikten weg in het voordeel van Westerlo, dat zich met een 1-2 altijd verzekerde van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Ondanks de druk die Zulte Waregem probeerde te ontwikkelen, was het Westerlo dat nog enkele keren dicht bij een doelpunt was. In blessuretijd sloeg de thuisploeg toch nog genadeloos toe. De bal bleef in de box hangen en Coopman trapte via de paal raak. 2-2 en doordat Moeskroen won van Standard is Westerlo nog niet zeker van het behoud. Het blijft spannend tot op de laatste speeldag!