Antwerp staat met Ã©Ã©n been in Jupiler Pro League na beklijvende kraker tegen Roeselare

Antwerp staat met één been in Jupiler Pro League na beklijvende kraker tegen Roeselare

De oudste club van het land staat opnieuw een stap dichter bij een terugkeer naar het hoogste niveau. Royal Antwerp FC speelde zondagnamiddag voor het oog van een overvolle Bosuil een sterke match en haalde het met 3-1 van Roeselare. Volgende week trekt Antwerp met een bonus naar Schiervelde.

Het weer zat dan wel niet echt mee, toch merkte je aan alles op de Bosuil dat Antwerp klaar was voor een hoogdag in zijn geschiedenis. De ploeg van Wim De Decker moest en zou zondagnamiddag een grote stap richting terugkeer naar het hoogste niveau zetten. De fans waren massaal op post, de boenke-boenkemuziek galmde door de luidsprekers en de spelers leken er zin in te hebben.

Unleash the beast stond er te lezen op een spandoek dat de fans van Antwerp vlak voor het eerste fluitsignaal bovenhaalden. De Bosuil is klaar om zijn intrede te maken in de Jupiler Pro League en vanaf minuut één domineerde Antwerp de match.

Owusu tegen de lat, Dequevy breekt de ban

Aanvankelijk wilde het niet lukken: toen Owusu scoorde ging het feestje niet door omdat de bal eerst over de achterlijn was geweest, en niet veel later knalde diezelfde Owusu tegen de lat.

Tien minuten voor rust was het wél raak: Biebauw pakte uit met een goede reflex, maar in de herneming trof Dequevy wél raak: 1-0, een oververdiende voorsprong. Op slag van rust had Ibou de gelijkmaker aan de voet, maar de goed uitgekomen Debaty voorkwam een tegendoelpunt.

Van de hemel naar hel en terug naar de hemel

Aan het begin van de tweede helft maakte Antwerp het zichzelf moeilijk. Achterin werd er geknoeid, maar een sterk keepende Debaty hield zijn ploeg overeind. Roeselare was de evenknie van de thuisploeg, maar toch was het The Great Old die tot scoren kwam. Bij een corner ging de bal in de kluts en via Roeselare-speler Damman binnen: 2-0 en de Bosuil ontplofte.

Toch kwam Antwerp nog in de problemen. Ook bij een corner sloeg Schmisser uit het niets toe: hij troefde zijn bewaker af en trapte de bal voorbij een kansloze Debaty. De 2-1 was een feit en de thuisploeg leek even aangeslagen. Toch zat het in de slotfase mee toen Antwerp een strafschop kreeg toen de bal tegen de arm van een Roeselare-speler vloog.

Met bonus van twee goals naar Roeselare

Hairemans nam zijn verantwoordelijkheid en knalde het leer staalhard en hoog voorbij Biebauw in doel: 3-1 en de supporters van Antwerp gingen van de hemel, naar de hel en terug naar de hemel. Wat zo’n kampioenenmatch allemaal al niet doet met een mens. Het bleef bij 3-1 en zo trekt Antwerp volgende week met een flinke bonus naar Schiervelde.