Ontketend Monaco maakt Gillet en co. af in no-time

door Sander De Graeve

door

Monaco haalt het van Nantes met duidelijke cijfers

Foto: © Photonews

Dat het geen toeval is dat AS Monaco helemaal bovenaan de Ligue 1 staat, mocht Manchester City een tijdje terug al ondervinden. Wel, de jonge garde van Monaco ging tegen Gillet en co. gewoon door op het elan.