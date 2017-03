Afgang 2.0 voor Arsenal: na de 5-1 uit de heenmatch gaat Bayern ook in Londen met 1-5 winnen

De Champions League-eliminatie van Arsenal is er eentje om héél vlug te vergeten. The Gunners die drie weken geleden met 5-1 verloren bij Bayern München, beleefden ook nu een nachtmerrie.

De avond in het Emirates Stadium begon nochtans prima voor Arsenal. Walcott zette een héérlijke dribbel op en poeierde de 1-0 voorbij een kansloze Neuer. Die stand bleef tot aan de kampwissel op het bord staan.

Maar dan volgde een Beierse pletwals. Koscielny moest met rood naar de kant, Lewandowski hing de bordjes vanop de stip in evenwicht. Via Robben, Costa en twee keer Vidal ging de score in een mum van tijd naar 1-5, goed voor een eindbalans van 1 vs. 10. De troepen van Arsène Wenger dropen met het schaamrood op de wangen af.