Zeven goals, geweldig tempo: straf Genk blaast klungelend Gent volledig Europa uit

Voor deze binnenlandse Europese clash bracht Vanhaezebrouck zowel Coulibaly als Perbet aan de aftrap. Deels noodgedwongen, de drie twijfelgevallen –Dejaegere, Simon en Asare- zaten immers op de bank. Louis Verstraete kreeg zijn eerste Europese basisplaats van de Gentse oefenmeester. Bij Racing Genk kregen we de verwachte elf aan de aftrap.

Wat we in de eerste helft te zien kregen, was niets minder dan propaganda voor het Belgisch voetbal. Het tempo ging meteen loeihard de hoogte in en we kregen aanval na aanval van beide teams. De eerste tien minuten waren voor AA Gent, daarna begonnen ook de bezoekers stevig te prikken.

Perbet knalde al vroeg een dot van een kans op de lat, Boëtius kwam aan de overkant net te laat om een op Kalinic afgeweken voorzet binnen te duwen. De toon was meteen gezet. Ook ref Tagliavento liet heel wat doorspelen, wat de match zeker ten goede kwam.

Ondanks het aanvankelijke overwicht voor Gent waren het de bezoekers die eerst op voorsprong kwamen. En wat voor een goal was het. De pegel van Malinovskyi op vrije trap zal heel Europa rondgegaan zijn. Kalinic zat in de goeie hoek, maar kon er niet bij.

Geklungel met grote G

De reactie van de Buffalo’s liet niet lang op zich wachten, nadat Brabec een voorzet nog tegen de eigen lat werkte, knalde Kalu via Ryan de bal tegen de touwen. De Gentse supporters leefden op, maar wat daarna nog gebeurde in die eerste helft was hallucinant.

De verdediging van Gent ging aan het klungelen en op het Europese toneel wordt dat uiteraard afgestraft, zelfs door een Belgische ploeg. Zéker door dit Genk, de troepen van Albert Stuivenberg stonden meer dan scherp. Colley, Samatta en Uronen maakten Fouten -jawel, met grote F- van Kalinic, Mitrovic en Gershon af.

De Ghelamco Arena ging aan het fluiten bij de 1-4 ruststand, wie in het Genk-vak op dat moment zijn T-shirt nog aan had, verdiende een Nobelprijs voor zelfbeheersing. En die uitreputatie van Genk? Die mag de vuilbak in, samen met de thuisreputatie van Gent. In de tweede helft leek het even beter te gaan voor de Buffalo’s, met een goal van Coulibaly.

Maar na een gemiste strafschop van Perbet –Saief wou de bal héél graag, maar kreeg hem niet- ging het helemaal mis. Een heerlijke één-twee van uitblinker Pozuelo met een uitstekend ingevallen Buffel maakte het af. De Belg miste, maar Samatta tikte het leer voorbij een haast depressieve Kalinic tegen de touwen.

Fantastisch Genk

2-5, evenveel goals als gisteren in Camp Nou en de benen bij Gent helemaal afgesneden. Simon en Foket kwamen er nog in, maar veel konden ze niet meer forceren. Kalu was de beste bij Gent, maar de UEFA mag plaats maken in het team van de week voor Samatta, Berge, Pozuelo, Malinovskyi en Uronen.

Esiti kreeg nog rood en is er niet bij volgende week. Maar wie van Gentse kant nog op een stunt hoopt, is gek of een fan van Barcelona. Racing Genk naar de kwartfinale. Punt.