Anderlecht kan kwartfinale ruiken na knap resultaat in kolkend Nicosia

"We willen winnen en we willen doorgaan." René Weiler had het vooraf meteen duidelijk gemaakt dat de doelstellingen van Anderlecht op twee fronten liggen. Teodorczyk mocht starten van de oefenmeester - "Hij heeft al veel gescoord." Najar kwam op linksachter in de plaats van Obradovic, verder toch een elftal dat dicht bij een type-elf kan aanleunen - met Rubén in doel.

Helse sfeer in Nicosia? Check. Een opstootje hier en daar voor de partij? Check (Lees er HIER meer over). Een openingsoffensief van APOEL? Neen, geen check. De thuisploeg begon vrij mak en met veel spelers achter de bal. Opvallend toch wel, want zo lieten ze paars-wit komen en het geliefde spel spelen.

Roemeens doelpunt!

Anderlecht wist dat er ruimte zou komen als ze snel druk zouden gaan zetten en dat deden ze ook. Gevolg: veel gebakkelei op het middenveld, inclusief af en toe een ietwat slordige passing. Een bedrijvige De Camargo was samen met een aalvlugge Gianniotas een lichtpuntje bij de thuisploeg, paars-wit moest soms pompen.

Verzuipen deed het echter op geen enkel moment. Meer zelfs: halfweg de eerste helft kon het op voorsprong klimmen na een prachtige actie over verschillende stations. Het was uiteindelijk Chipciu die perfect achteruitlegde en Stanciu die de 'Roemeense goal' helemaal kon afmaken. Meteen ook het 250e doelpunt in Europa, toch wat geschiedenis geschreven.

Pompen, maar niet verzuipen

Na de pauze ging APOEL wat meer vooruit voetballen. En dat leverde ook wel wat kansen op. Zeker Barral had in een reboundsituatie de 1-1 kunnen (moeten) binnentikken, Vander vond ook nog eens de lat op zijn weg en paars-wit moest steeds verder achteruit. Pompen dus, zoals gezegd.

Acheampong vond op een goed uitgespeelde counter Waterman op zijn weg en ook Bruno kreeg nog een uitstekende kopkans na een counter, maar al bij al zullen de meegereisde fans en de elf paars-witte fanions op het veld wel tevreden zijn met een 0-1. Het heeft zo alles in handen om het in eigen huis af te maken.