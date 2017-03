Deinze stunt op het Kiel en legt gefrustreerd Beerschot-Wilrijk het zwijgen op

Eeuwige rivaal Antwerp verzekerde zich in Roeselare van een langverwachte terugkeer naar eerste klasse. De Beerschot-supporters konden op het Kiel niet achterblijven en staken een grootse sfeeractie in elkaar voor de thuiswedstrijd tegen KMSK Deinze. Al reageerde Guy Van Hecke, mede-oprichter van Armata Viola, eerder deze week nog laconiek op de vraag of de actie iets te maken had met de titelmatch van Antwerp.

Alle ingrediënten waren aanwezig voor een grootse avond in het Olympisch Stadion, maar de ploeg van Marc Brys gaf in de eerste helft een makke indruk. Door de schorsing van Jimmy De Jonghe werd Jan Van Den Bergh voor de gelegenheid linksachter, Denis Prychynenko kreeg het vertrouwen centraal achterin naast Arjan Swinkels. Fessou Placca zat verrassend op de bank, Vlad Rusu begon voor het eerst sinds eind januari nog eens aan een wedstrijd.

Slechte eerste helft

Ondanks de vurige steun van het publiek begon Beerschot-Wilrijk schijnbaar ongeïnteresseerd aan de partij. Na 20 minuten dook Vlad Rusu voor het eerst op voor het doel van Tom Vandenberghe, maar de Roemeense spits had te veel tijd nodig en kon niet afdrukken. Nadien faalde ook Mo Messoudi oog in oog met de Deinze-doelman.

Intussen sijpelde het nieuws van de 0-1 van Antwerp op Schiervelde ook door op het Kiel. Het werd stil op alle banken, zeker nadat Deinze even later ook op voorsprong kwam. Aanvaller Lennart Mertens draaide zich vrij in de kleine rechthoek en kreeg de bal bij Jérôme Mezine die niet twijfelde en simpel scoorde: 0-1 voor de bezoekers, en dat was niet eens onverdiend. Beerschot-Wilrijk was niet bij machte om daar voor de rust nog iets aan te veranderen, maar het publiek veerde wel recht bij de gelijkmaker van ... Roeselare.

Tumultueus tweede luik

Marc Brys moest tijdens de pauze ingrijpen en deed dat ook. Alex Maes bleef in de kleedkamer, Fessou Placca was zijn vervanger. En de Togolees toonde zich meteen. Doelman Vandenberghe kon met de vingertoppen nog net bij de inzet van de pijlsnelle Beerschot-aanvaller. Iets na het uur kon doelpuntenmaker Mezine de wedstrijd in een beslissende plooi leggen, maar de Fransman van Deinze zag zijn goedkoop toegekende strafschop gekeerd worden door Mika Clepkens.

Invaller Placca kwam nadien nog tweemaal dicht bij de gelijkmaker. De pogingen van de Togolees zoefden voorlangs en in het zijnet. De partij werd intussen behoorlijk potig. Scheidsrechter Gilles Van Emelen strooide lustig met de gele kaarten en in het slot van de wedstrijd kreeg Deinze-middenvelder Philippe Janssens zelfs rechtstreeks rood na een stevige charge op Jaric Schaessens.

Placca, Rusu én Pietermaat dwongen in de eindeloze blessuretijd nog drie dotten van kansen af, maar het was zo'n avond waarop niets lukte. Deinze pakt zo een belangrijke driepunter in de strijd om het behoud. Of in de strijd om de top-4. Dat moet voor de groene tafel nog beslist worden. Voor Beerschot-Wilrijk is er geen man overboord na de tweede nederlaag van het seizoen, maar iedereen met een paars-wit hart zal dit weekend toch snel willen vergeten.