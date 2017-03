Wervelend Gent vlamt voorbij KV Mechelen naar play-off 1

We kunnen ons voorstellen dat Vanhaezebrouck een ferme zucht van opluchting slaakte toen Brecht Dejaegere én Nana Asare speelklaar bleken voor de kraker tegen KV Mechelen. Hij had na de toch wel blamage tegen Racing Genk gehamerd op de vele afwezigen. Troost-Ekong nam de vrijgekomen plaats van Mitrovic in, Gershon zat op de bank.

Yannick Ferrera bracht toch een iets behoudender elftal op de been dan tegen Anderlecht. Ster van de avond was destijds Yohan Croizet, maar in de Ghelamco Arena moest hij genoegen nemen met een plek op de bank. Daar zat ook Chen, die zijn plaats door Laurens Paulussen zag ingenomen worden.

Als we de eerste helft moeten samenvatten in drie woorden, is het intensiteit, intensiteit en nog eens intensiteit. Na dertig minuten was Nicolas Verdier al zo opgenaaid als wat. We kunnen er enigszins inkomen, want die van Gent tokkelden lustig op zijn enkels. De Fransman moest wel opletten, hij stond al snel met geel geboekt voor protest.

Reddende Kalinic

Het spel was potig, maar af en toe kwam er toch ook doelgevaar bij. Kalinic redde Gent toen Cocalic uit de kluts van dichtbij richting doel knalde. Gent had het balbezit, maar een voorsprong voor KV Mechelen zou niet helemaal uit de lucht gegrepen zijn. De Mechelaars prikten goed en dwongen die van Gent tot heel wat overtredingen.

Waar het spel niet altijd flitsend was, waren de doelpunten die we te zien kregen dat gelukkig wél. Dejaegere tekende voor een heerlijke bal op Simon, die liftte het leer richting Perbet en de Franse spits kon écht niet meer missen. Oké, dat dachten we donderdag ook al. Gent 1-0 voor en virtueel in play-off 1.

Die virtuele plaats werd al wat meer solide toen Yuya Kubo een kanshebber voor de goal van het jaar uit zijn sloffen schudde. De Japanner rolde de hele verdediging van Malinwa op en tikte mooi in de hoek binnen. Vanhaezebrouck had gewoonweg gelijk na de blamage tegen Racing Genk. Kubo, Asare, Simon én Dejaegere maakten echt wel het verschil.

Fantastische Simon

Vooral Simon lijkt helemaal terug, we blijven voorzichtig, maar het was opnieuw de goeie, snedige dribbelkont die we toch al enkele maanden niet meer gezien hadden. Vlak na de rust, nog geen minuut was er verstreken, tekende hij al voor een tweede beslissende actie. Perbet maakte van zijn voorzet een assist op Kalu, die overigens ook uitstekend was. Hij knalde uit een erg scherpe hoek via de lat tegen de touwen.

AA Gent kon daarna op cruisecontrol verder. Perbet miste nog één schoenmaat om een nieuwe voorzet van Simon in doel te werken, maar KV Mechelen had genoeg geleden. Zij keken vooral naar de score in Charleroi, zeker toen de Zebra’s met tien man kwamen te staan. Één ding is alvast duidelijk, Gent hoort terecht thuis in play-off 1, KV Mechelen speelt een fantastisch seizoen.