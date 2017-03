Club Brugge morst opnieuw met de punten en sluit reguliere competitie met slecht gevoel af

In het Jan Breydelstadion waren alle ingrediënten aanwezig om er een fantastische namiddag van te maken. Rond de middag werden de aanwezige supporters tijdens het evenement #ThanksFans bedankt voor hun steun doorheen het seizoen. Ook het weer zat mee: het zonnetje scheen en de winterjas werd door veel mensen ingeruild voor een dunnere variant.

Eén probleem – een groot probleem: de spelers bakten er op het veld wel erg weinig van. Geen tempo, geen ideeën en geen kansen. Doodzonde. Het flauwe spel van beide ploegen had ook zijn invloed op de supporters. Weinig animo in de tribunes en op Twitter veranderde de hashtag #ThanksFans hier en daar al in #SlaapwelFans. Niet overdreven.

Nog maar eens duidelijk: videoref en/of doellijntechnologie moeten snel hun intrede maken

Toen iedereen goed en wel in slaap lag, werd Jan Breydel opgeschrikt door een vreemde fase. Butelle leek een kopbal van De Petter makkelijk te stoppen, maar scheidsrechter Laforge wees naar de middenstip. 0-1 voor STVV en iedere Bruggeling met verstomming geslagen. Of de bal over de lijn was? We zullen het even aan de videoref vragen of een beroep doen op de doellijntechnologie. Oh, wacht…

Snelle ommekeer: Vanaken en Claudemir zorgen voor 2-1

Meteen na de pauze greep Michel Preud’homme – tijdens de eerste helft had hij zich al een paar keer kwaad gemaakt –in. Wesley verscheen tussen de lijnen en moest in plaats van Refaelov voor wat meer gewicht in de aanval zorgen.

Een wissel die al snel rendeerde, want in een mum van tijd ging Club op en over STVV: eerste kopte Vanaken een corner van Vormer tegen de touwen, slechts luttele minuten later knikte Claudemir de 2-1 binnen. Tempo, schwung én goals: dát is wat de fans van Club wilden zien. Na de twee doelpunten verwaterde het spel opnieuw. Wesley kreeg nog enkele kansen, maar Pirard hield de bezoekers nog enigszins in de match.

Koude douche in de slotfase

Bij STVV speculeerden ze op die ene kans die mogelijk nog zou komen. Wel, vijf minuten voor affluiten was het zover: Gerkens zette zijn hoofd tegen een voorzet van Cuevas en verraste Butelle: 2-2 en het werd heel stil op Jan Breydel. Dat Club Brugge zichzelf in slaap liet wiegen, betaalt het cash: het begint aan play-off 1 met één punt minder dan eeuwige rivaal Anderlecht.