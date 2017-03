Essevee tankt vertrouwen voor bekerfinale met sterk halfuurtje in Oostkantons

Voor Eupen was het een match zoals alle anderen, waarbij ze hun thuisfans nog een keertje wilden verwennen op een leuke, zonovergoten zondagnamiddag. Play-off 2 was al een zekerheid, restte nog de vraag op de hoeveelste plaats ze zouden gaan eindigen. Het Essevee van Francky Dury dacht vermoedelijk vooral al aan de bekerfinale, hoewel ze daar met vertrouwen en een overwinning naartoe wilden.

De Oostkantons, dat is goed ontvangen worden, een lekker taartje kunnen verorberen, een leuke ongedwongen sfeer en een knus, maar gezellig stadion. We komen ook volgend seizoen met graagte terug naar de Kehrweg, al is het allerminst bij de deur. Het enige wat nog beter kon was het voetbal in Eupen.

Meer dan een uur lang werden we allerminst verwend. Sylla miste oog in oog met Bossut een opgelegde kans, verder waren de bezoekers voorzichtig baas - zonder er eigenlijk veel mee te gaan doen. De match brak zo pas open toen Blondelle voor een fout op Gueye zijn tweede gele kaart van de namiddag kreeg.

Plots was er veel meer ruimte. De thuisploeg kreeg daarbij twee strafschoppen: eerst voor een fout van Hamalainen op Sylla - perfect afgewerkt door Luis Garcia - en daarna voor een erg licht foutje van Dalsgaard - perfect gepakt van Bossut op de inzet van Sylla. Tussendoor was de match echter helemaal gekeerd.

Met dank aan Mbaye Leye, die voor doelpunten 12 en 13 van dit seizoen tekende. De manier waarop Coopman hem de gelijkmaker op een schoteltje aanbood? Heerlijk, al was ook de afwerking knap. En wat later kon hij een voorzet van Dalsgaard tegen de touwen knikken, goed voor de 1-2.

Mühren mikte nog op de paal en op Van Crombrugge, Essevee was helemaal baas en in controle in die tweede 45 minuten en heeft zo zonder echt het gaspedaal in te drukken drie nuttige punten gepakt met oog op play-off 1. Met 54 eenheden is het daarin competitief. Mühren tikte in de slotminuut nog de 1-3 tegen de touwen, goed voor het vertrouwen richting de bekerfinale ook.