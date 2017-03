Sevilla verlaat de Champions League na gemiste penalty en kopstoot Nasri, Leicester City en Juventus naar de kwartfinales

Leicester City - Sevilla 2 - 0 (1-2)

Leicester moest een 1-2-achterstand ophalen en nog voor het halfuur hing de 1-0 tegen de touwen. Morgan kon met wat meeval de vrijschop van Mahrez in doel deviëren. Na rust diepten The Foxes de score uit. Albrighton schoot met links de 2-0 beheerst in doel.

Sevilla moest nog met een mannetje minder verder nadat Nasri een kopstoot uitdeelde (zie video), en het miste net als in de heenmatch een penalty. Een zuur einde dus voor de voormalige winnaar van de Europa League.

Juventus - Porto 1 - 0 (2-0)

Na de heenwedstrijd won Juventus ook de return, zij het op een zuinige manier. Dybala scoorde vanop de stip nadat Maxi Pereira de bal met de hand uit doel haalde. De verdediger kon ook meteen gaan douchen. Na de opener wist Porto, waar Depoitre 90 minuten de bank warm hield, niet meer te reageren.