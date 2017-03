Anderlecht serveert CHAMPAGNE voor kwalificatie kwartfinales

Voor het eerst in 20 jaar kon Anderlecht de kwartfinales van een Europees toernooi bereiken en voor eens was het alsof we 20 jaar terug in de tijd waren. Voor de match waren de werknemers van paars-wit nog heel zenuwachtig: "Het gaat knokken worden", zei er ons eentje. Maar nee! In plaats brachten ze technisch verzorgd en snel combinatievoetbal.

Het begon bij Tielemans die eerst de bal slim veroverde, maar daarna - voor één keer - de verkeerde keuze maakte door op Teodorczyk te spelen in plaats van zelf helemaal vrijstaand zijn kans te gaan.

Potige Cyprioten

En dan twee minuten later Teo zelf afgezonderd voor Waterman, maar zwak besloten. En ook Stanciu had de score kunnen openen na een aanval via Najar en Hanni om duimen en vingers bij af te likken. Anderlecht swingde! Champagnevoetbal durfden we het zelfs noemen.

En APOEL, ja, die knokten. Vraag het maar aan Spajic, wiens scheenbeen bijna in twee werd getrapt, en aan Teodorczyk, die door doelman Waterman als boksbal werd gebruikt en zijn neus bijna kon bij elkaar zoeken. 25 fouten telde die eerste helft en dat waren enkel diegene die gefloten werden. Maar Anderlecht had het die eerste helft ook altijd al moeten afmaken. Drie kansen die niet gemist mochten worden...

Mister Europe doet het in 30 seconden

Het leek zelfs op een doemscenario te kunnen gaan uitdraaien, want de bal wou er maar niet in. Weiler besliste dan maar zijn geheim wapen in de ploeg te brengen. Hij offerde een sterke Stanciu op voor 'Fast Franky' Acheampong. En tot in de treurnis: alles wat Weiler doet lukt tegenwoordig. 30 seconden na zijn invalbeurt stond de 1-0 op het bord, getekend 'Mister Europe'.

Niet te geloven dat Anderlecht het in Cyprus nog zo moeilijk had. Ze verzwakten niet in de tweede helft en lieten zich ook niet vangen aan de vele - soms smerige - fouten. Weiler heeft er zowaar een hittezoekende kruisraket van gemaakt. Niets kan Anderlecht blijkbaar van zijn rechte lijn richting beoogde objectieven afhouden. En het publiek - dat nog eens voor een ouderwetse sfeer zorgde - staat weer helemaal achter hun ploeg.