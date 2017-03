In Ã©Ã©n week tijd is de teneur bij Anderlecht helemaal omgeslagen: "Alles kan, zelfs de finale winnen"

En dat is eigenlijk slechts van vorige week veranderd. Voor de heenmatch tegen APOEL leefde nog het gevoel dat die Europa League maar bijzaak was, maar na gezien te hebben wat het allemaal teweeg brengt, is ook de teneur in Neerpede veranderd. Anderlecht gaat vol voor Europees succes.

Want - als ze voorbij APOEL geraken - wacht er ofwel een tegenstander van formaat (die de kassa kan spijzen) of een haalbare kaart. En een halve finale poetst het Europees blazoen van de club wel serieus op. Ook met een vooruitblik op de transferzomer kan Europees succes in hun kaarten spelen. Want zeg nu zelf: in het buitenland werd Anderlecht wat vergeten...

Geen B-elftal

René Weiler is dan ook niet van plan om vanavond een B-elftal de wei in te sturen. Doelman Ruben blijft wel in doel staan zolang er Europees gespeeld wordt, zo consequent is Weiler wel. En Kara zal ook spelen, dat liet hij gisteren toch al uitschijnen. Voor de rest zal Bruno waarschijnlijk wel plaats moeten ruimen voor Acheampong, die zich kan rehabiliteren na de heenmatch waarin hij zijn man een paar keer liet lopen.

Vermoedelijke opstelling: Ruben, Najar, Kara, Nuytinck, Obradovic, Tielemans, Dendoncker, Stanciu, Hanni, Acheampong, Teodorczyk

