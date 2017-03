Real Madrid vermijdt met moeite puntenverlies, maar zet Barcelona wel onder zware druk

Bilbao is thuis nooit een makkelijke opdracht en dat mocht ook Real ervaren. Ze begonnen wel goed, want na 25 minuten had Benzema de score al kunnen openen na een goeie assist van Cristiano Ronaldo. Maar Bilbao vocht terug en routinier Aduriz kopte rond minuut 65 de gelijkmaker binnen.

De Koninklijke moest dus nog vol aan de bak, maar Casimero liet er niet lang twijfel over bestaan. Drie minuten later hing de bal aan de overkant al tegen de netten. Daarmee hebben ze vijf punten meer dan Barcelona, dat zonda nog tegen Valencia speelt. Maar de Catalanen hebben dan wel een match meer gespeeld.