Pech voor Balotelli en co., Titel weg na clash met Gillet?

Emiliano Sala zette de thuisploeg immers al snel op voorsprong op aangeven van Iloki. De troepen van Lucien Favre reageerden pijlsnel via Seri, die de bal van Younes Belhanda in doel werkte. Daarna zwegen de kanonnen van Balotelli en co.

Nice laat zo de kans liggen om dichter bij PSG en Monaco te komen, die komen morgen pas in actie. Sergio Conçeiçao posteerde onze landgenoot Guillaume Gillet in de basis en liet hem ook de volledige wedstrijd staan.