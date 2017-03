Beerschot-Wilrijk overtuigt niet, maar boekt wel logische overwinning tegen White Star Bruxelles van John Bico

Voor de wedstrijd was er een indrukwekkende minuut stilte voor de recent overleden Marc Steenackers. De algemeen directeur van KFCO Beerschot-Wilrijk liet daags na de vorige thuiswedstrijd het leven in een auto-ongeluk in Wilrijk. De partij van vandaag werd met een kwartier vertraging op gang getrapt. Er waren immers problemen met de uitrusting van WS Bruxelles, maar de ploeg van John Bico mocht uiteindelijk toch met de eigen oranje uitshirts (mét foute rugnummers) aantreden. De elf spelers op het veld kwamen dan ook niet overeen met de elf op het wedstrijdblad.

Bij de thuisploeg begon Tom Pietermaat, die deze week zijn contract verlengde, verrassend op de bank. Kapitein Jaric Schaessens stond centraal op het middenveld naast Kevin Geudens. Fessou Placca stond alleen voorin. De ploeg van Marc Brys kreeg de bal van WS Bruxelles, dat een oranje muur optrok voor het eigen doel. Het was toch ruim tien minuten wachten op een eerste kansje. Een mislukte omhaal van Placca dwarrelde naast.

De troepen van John Bico staken af en toe ook eens de neus aan het venster, maar doelman Mika Clepkens beleefde weer een saaie avond. Na een halfuur spelen sneed Messoudi door de Brusselse defensie. Zijn voorzet belandde bij de bedrijvige Alex Maes die het doelkader trof, maar Schaessens was er als de kippen bij om de verdiende 1-0 tegen de touwen te jagen. Nadien voetbalde Beerschot-Wilrijk nog wat halve kansjes bij elkaar, maar verder dan dat ene doelpunt voor de pauze kwam de thuisploeg niet.

Kansarme tweede helft

Tijdens de pauze mochten de kampioenen van de voorbije jaren samen met enkele oude glorieën uit het roemrijke verleden van de club een ereronde maken in het Olympisch Stadion. Jammer genoeg was er na dat feestelijke gebeuren zowaar nog minder te zien dan in de eerste helft. Beerschot-Wilrijk overtuigde niet, WS Bruxelles was al lang blij dat er 'maar' 1-0 op het scorebord stond. Ongeïnspireerd sleepten de spelers van Marc Brys zich naar het einde van de wedstrijd. Na de 0-1 nederlaag tegen Deinze had Beerschot-Wilrijk nochtans wat recht te zetten voor eigen volk.

In het slotkwartier probeerden Maes en Losada het nog met schuchtere pogingen van buiten de zestien, maar ook zij konden de makke vertoning van Beerschot-Wilrijk geen extra glans geven. Het was zelfs even schrikken wanneer Maes ongelukkig terug naar z'n doelman wou koppen. Swinkels bracht ternauwernood redding. Drie minuten voor tijd verdubbelde Hernán Losada dan toch de Kielse voorsprong. De Argentijn faalde niet van op de stip en schonk een héél erg matig Beerschot-Wilrijk een logische 2-0 overwinning. White Star Bruxelles blijft door de nederlaag op het Kiel in acuut degradatiegevaar. Kopzorgen dus voor John Bico.