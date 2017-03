Anderlecht doet meteen gouden zaak bij bekerwinnaar en mag daar (alweer) Tielemans voor danken

Bekerwinnaar en leider openden play-off 1

Chipciu zet Anderlecht op voorsprong

Dalsgaard prikt terug, maar dan is daar Tielemans

Anderlecht begint meteen met belangrijke uitzege in play-offs

De bekerwinnaar en herfstkampioen tegen de winnaar van de reguliere competitie, in een Super Cup avant la lettre(?) namen Zulte Waregem en Anderlecht het tegen elkaar op tijdens de opener van de play-offs. Bij de thuisploeg geen Bossut, die last had van de buikspieren. Lepoint en Cordaro werden naar de bank verwezen ten gunste van Coopman en Marrone.

Bij paars-wit geen Najar, dus schoof Spajic naar de rechtsachter en kwam Nuytinck centraal naast Kara Mbodj. Trebel en geen Stanciu op het middenveld. Opvallend ook: zowel Leye als Spajic speelden met een masker, het leverde bijwijlen vreemde en leuke beelden op in de duels.

Niet meteen reclame

En duels, daar kregen we er in deze partij meer dan genoeg. Voetballend gezien was het namelijk - zeker in de eerste helft - allemaal niet je dat. Bovendien floot Lardot erg vaak, waardoor het lang wachten was op snedige acties en tempo in de wedstrijd. Toch kon paars-wit bij de gratie van Essevee halfweg de eerste helft scoren: een ingooi werd via drie stationnetjes plots gevaarlijk, Chipciu stuurde een sms'je naar het thuisfront dat hij ging scoren, draaide vervolgens en liet Steppe kansloos.

Veel grote kansen zagen we in die eerste helft allerminst en als er al eens gevaar dreigde, dan was dat vooral door verdedigende foutjes. Paars-wit mocht wel met een verdiende voorsprong rusten, Dury stuurde bij de rust bij en bracht Gueye in voor Kaya. Meer stootkracht voorin moest dat opleveren. En dat kregen we ook wel degelijk.

Stootkracht Essevee, steeds weer Tielemans

Als een werwelvind trok Essevee ten strijde. Alles te winnen, niets te verliezen is het devies aan de Gaverbeek en het leverde ook wat kansjes op. Iets voorbij het uur probeerde Dalsgaard het eerst vruchteloos met het hoofd en 25 seconden later op soortgelijke wijze met succes met de voet: 1-1 staalhard voorbij Boeckx.

De nervositeit sloop vervolgens opnieuw in het spel en het waren de bezoekers die daarvan profiteerden. Tielemans - stilaan echt de man van de statistieken bij Anderlecht met zijn dertiende goal al - poeierde de bal van dichtbij tegen de touwen. Essevee probeerde het nog met een slotoffensief, maar botste daarbij enkele keren op Boeckx. Anderlecht doet een wereldzaak en zet Club Brugge meteen onder druk om te gaan winnen in Gent.