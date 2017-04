Oostende laat drie punten liggen in 'festival der gemiste kansen'

Charleroi-Oostende, het klinkt niet meteen als de meest sexy match uit play-off 1, maar wie niet gekeken heeft, had ongelijk. De twee ploegen maakten reclame voor het product voetbal, vooral in de aanvangsfase dan. Na twintig minuten hadden we al meer spektakel, spanning en kansen gezien dan in heel Zulte Waregem-Anderlecht van gisteren.

Canesin met twee grote missers

Felice Mazzu zat dan wel niet op de bank, maar voor de match had hij blijkbaar toch pepers uitgedeeld om in zijn spelers hun ... te steken. Ze kwamen uit de kleedkamer als woeste, tja, Zebra's. N'Ganga was misschien wel wat te wild, want na vijf minuten bood hij Oostende met een blunder van jewelste de 0-1 aan, maar zowel Musona als Canesin hadden weinig zin in een vroege voorsprong.

Gaandeweg herstelden de Kustjongens het evenwicht. Meestal betekent zoiets dat er op het middenveld strijd geleverd wordt, maar nu denderde het spel heen en weer: Harbaoui, Berrier, El Ghanassy en weer Canesin. Dat er na een halfuur niemand gescoord had, was het enige spijtige aan deze match. Twee ploegen die zonder vizier elkaar tegemoet traden. Het was eens iets anders dan die tactische steekspelletjes van tegenwoordig.

Knotsgek

Maar Oostende had altijd moeten scoren: vijf open kansen en geen enkele tegen de touwen. En ook Charleroi: Harbaoui had in de slotfase van de eerste helft nog een kopbal op de deklat en een schot op de paal in petto. Wat een knotsgekke match! En het werd nog gekker toen El Ghanassy begin tweede helft helemaal vrijstaand weer miste.

Maar dan kregen ze wat hulp van de thuisploeg: Willems stuurde de bal terug naar zijn doelman en Musona pikte op onderweg: 0-1. Charleroi werd helemaal gedomineerd, vooral door eigen schuld. Van de verdedigende organisatie - heel het seizoen het steunpunt - was geen sprake meer.

Oostende stopte na zijn goal wel de aanvalsdrang. Met Mazzu-time in zicht is zoiets spelen met vuur. En jawel, een dikke tien minuten voor tijd kreeg Charleroi een vrije trap recht voor Proto. Mata achter de bal en die krulde het leer over de muur en voorbij de graaiende handen van de terugkerende doelman. 1-1, en daar bleef het bij. Een serieuze klap voor KVO.