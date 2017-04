Interessante Slag om Vlaanderen kondigt zich aan: Club Brugge mogelijk met ander systeem en hoe zit het met de tien geblesseerden van Gent?

Bij AA Gent sukkelden heel wat spelers de voorbije dagen met kleine blessures. Maar liefst tien spelers waren ook gisterennamiddag nog out of onzeker voor de kraker tegen Club Brugge.

Neto, Tekie en Louis Verstraete komen zeker niet in actie, over het lot van Asare, Milicevic, Coulibaly, Gershon, Kalu, Saief en Esiti wordt op het allerlaatste moment beslist. Gent, dat pas op de laatste speeldag van de reguliere competitie een plek in play-off 1 afdwong, wil tijdens zijn eerste twee wedstrijden (Club Brugge en Anderlecht) een goed figuur slaan.

Ander systeem bij Club Brugge?

Bij Club Brugge is het vooral uitkijken naar hoe Michel Preud’homme zijn manschappen zal laten spelen. Omdat de Luikenaar met een tekort aan vleugelspelers (in vorm) kampt, is het goed mogelijk dat hij straks voor een systeem met drie centrale verdedigers opteert. Al zeker omdat het in het verleden een succesrecept bleek om Gent op die manier te bekampen.

Bij Club Brugge geen Diaby, Limbombe en Izquierdo in de selectie. De drie aanvallers liggen in de lappenmand. Blauw-zwart wil zich tevens herpakken, want tijdens de laatste weken van de reguliere competitie, speelde het niet altijd even geweldig.