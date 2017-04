Barcelona - zelfs zonder Messi - laat Real niet los

Het was even wennen voor de bezoekers zonder hun superster, maar net voor de rust vond Luis Suarez toch het gaatje op de tegenaanval. Hoe hij het afwerkte, was dan wel weer wereldklasse.

Barcelona gaf het meteen na rust wel even uit handen. Jeremie Boga werd door de buitenspelval geloodst en hij zette de 1-1 op het bord. Invaller Alcacer zette tien minuten later de scheve situatie wel recht en Rakitic zorgde voor zekerheid.

In de slotfase pikte ook een hardwerkende Neymar nog zijn doelpuntje mee. Hij zag zelfs nog een schot op de paal sterven, maar de Catalanen blijven wel in het spoor van Real Madrid. Granada is zo goed als veroordeeld tot degradatie.