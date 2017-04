Ibrahimovic doet het in minuut 94 tegen Lukaku en co, Leicester blijft maar winnen en gewisselde Defour ziet Burnley zegevieren

Manchester United-Everton 1-1

Manchester United moest zwoegen en zweten tegen Everton, dat in de eerste helft met een lucky goal van Jagielka op voorsprong klom. In minuut 94 (!) kreeg United een strafschop na hands van Williams en zorgde Ibrahimovic alsnog voor de gelijkmaker. Een gelijkspel waar José Mourinho zijn ploeg weinig mee opschiet. Lukaku en Fellaini speelden de hele wedstrijd, Mirallas werd na 67 minuten naar de kant gehaald.

Leicester City-Sunderland 2-0

Leicester City blijft maar winnen. Een tijdje geleden verkeerde de regerende Engelse kampioen nog in degradatienood, maar nu ziet het er al heel wat beter uit voor Leicester. The Foxes wonnen dankzij goals van Slimani en Vardy al voor de vijfde keer op rij in de Premier League.

Bij rode lantaarn Sunderland stond Jason Denayer 90 minuten tussen de lijnen, Adnan Januzaj bleef op de bank.

Burnley-Stoke City 1-0

Burnley haalde het met het kleinste verschil van Stoke City. Steven Defour stond 57 minuten tussen de lijnen, maar het was vlak nadat hij gewisseld werd dat Boyd de score wist te openen voor Burnley. Bij 1-0 bleef het ook.