Club Brugge verliest opnieuw erg dure punten en kan Anderlecht nog verder zien uitlopen

De wedstrijd begon veelbelovend. In een zonovergoten Jan Breydelstadion hadden de fans van Club Brugge een mooie tifo in petto voor hun ploeg en begonnen de troepen van Michel Preud’homme vol goede wil aan hun eerste thuismatch in de play-offs. Veel goede intenties, maar geen uitgespeelde kansen.

Het spel verwaterde echter al snel en beide partijen speelden vaak té traag om voor doelgevaar te zorgen. Club bokste wel enkele goede aanvallen in elkaar, maar een sterke Penneteau stond pal op pogingen van Immers en van Rhijn. Een 0-0-tusssenstand bij de rust was dan ook het logische gevolg.

Wesley doet het opnieuw

Meteen na de rust greep Preud’homme in. Rotariu kwam Claudemir vervangen, Engels moest de geblesseerde Poulain aflossen. Deze keer zette blauw-zwart zijn goede intenties onmiddellijk kracht bij. Toen Wesley de bal net buiten de zestienmeter ontving, twijfelde hij niet en knalde hij hard raak in de rechterbenedenhoek: 1-0!

Je zou denken dat Club op dat elan zou doorgaan, maar niets was minder waar. De thuisploeg zakte net iets te fel in, waardoor Charleroi niet meteen moest vrezen voor een tweede doelpunt. Pollet kwam zelfs in de buurt van de gelijkmaker, ware het niet dat Butelle uitpakte met een prima beenreflex.

Bedia zorgt vanop de stip voor de gelijkmaker

Niet veel later was het toch raak voor Charleroi. Van Rhijn - het leek alsof hij een duw(tje) kreeg - beroerde tijdens een luchtduel de bal met de handen en scheids Wouters legde de bal meteen op de stip. Bedia nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de elfmeter, na heel wat tumult en via de handen van Butelle, tegen de touwen. 1-1 en Club moest opnieuw beginnen. Preud'homme was zo kwaad dat zelfs zijn notitieboekje er moest aan geloven.

Met de moed der wanhoop trok blauw-zwart ten aanval, maar dat leverde niets meer op. Enkele hete standjes in de grote rechthoek van Penneteau, dat wel. Er volgden nog vijf bloedstollende minuten blessuretijd, maar ook daarin kon Club niet meer scoren. Het bleef bij 1-1 en zo doet blauw-zwart voor de tweede opeenvolgende week geen goede zaak. Het kan Anderlecht zondagavond verder zien uitlopen, of Gent zelfs naar de tweede plaats zien springen.