Tienkoppig Standard geeft in extremis de zege uit handen tegen stug STVV

In een weinig opwindend eerste half uur kregen beide teams nauwelijks een kans bij elkaar gevoetbald. Sa dreigde met een kopbal, Belfodil schoot naast na een prima actie. Het was wachten tot tien minuten voor de pauze voor wat spektakel in Luik.

Sint-Truiden, dat behalve een schotje nog niet aan het doel van Gillet was geweest, kreeg een vrije trap op een interessante plek met Stef Peeters. Gillet bracht nog redding, maar verdediger Brandon Mechele stond goed opgesteld om de 0-1 op het bord te zetten.

De Standard-fans trakteerden hun ploeg op een striemend fluitconcert en 'Jankovic démission' galmde over de tribunes. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van die voorsprong. Belfodil dook nauwelijks een minuut later op in de zestien en zorgde voor de gelijkmaker.

De thuisploeg drong nog aan, maar een tweede treffer kwam er niet meer voor de pauze. Beide ploegen gingen met een 1-1 tussenstand richting de kleedkamers.

Standard wilde in de tweede helft snel op zoek naar de voorsprong. Bruzzese moest alles uit de kast halen op een heerlijke krul van Kosanovic, maar ook de Kanaries bleven gevaarlijk. Een bal van Bezus werd van de lijn gehaald, Standard ontsnapte.

Jankovic wilde absoluut de drie punten en gooide met de jonge Deom en Luchkevych vers bloed in de strijd. Met nog 20 minuten op de klok kwam de verlossing. Een prima actie van Belfodil kwam via invaller Luchkevych tot bij Marin, die Bruzzese kansloos liet. 2-1 voor de Rouches.

Standard had de wedstrijd onder controle, maar tien minuten voor tijd kwam linksachter Andrade te laat met een tackle. Dierick twijfelde niet en trok de rode kaart uit zijn achterzak. Standard nog even met zijn tienen, terwijl de hoop bij Sint-Truiden groeide.

Een mini-offensief leverde nog kansen op voor Proschwitz en De Petter, maar Fernandes miste in de blessuretijd nog dé kans op de gelijkmaker. Standard kwam goed weg. Uitstel van executie, want in het absolute slot zette Pieter Gerkens na wat geharrewar de 2-2 eindstand op het bord. Standard is zo in mineur aan play-off 2 begonnen.