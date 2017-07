Standard kreeg bij momenten voetballes van Union

Als u in de buurt van - of in - het Brusselse woont, kunnen we het u echt wel aanraden: ga eens naar een wedstrijd van Union Saint-Gilloise kijken. De Brusselaars, die niets te winnen of te verliezen hebben, spelen misschien wel het beste - of toch in de top drie - voetbal van het land tegenwoordig. Het is lekker ouderwets aanvallen, met spelers die echt wel weten hoe ze een bal moeten behandelen.

Zeven (!) kansen, één goal

Had de geel-blauwe falanx in de eerste helft vier of vijf keer gescoord, het had niet eens overdreven geweest. Maar het bleef bij één, met de hulp van de onmondige Standard-defensie. Rajsel rukte op met de bal en iedereen bij de Rouches had enkel oog voor de aanvallende middenvelder. Met een wipballetje kreeg hij de bal bij Aguemon en die maakte het af met een volley.

Tof begin, maar Union voetbalde nog een stuk of zeven kansen bij elkaar. Aguemon liep er Fiore slag om slinger af, Rajsel speelde met Bokadi en Mombongo dook overal op zonder veel in de weg gelegd te worden. Maar allemaal misten ze hun kansen. En dat brak hen zuur op, want vooraan had Standard wel een paar jongens die aardig kunnen voetballen en... scoren.

Koude douche

Bij de eerste de beste kans voor de Rouches was het prijs: Legear zette voor en Sa werkte het leer in doel. Union leek er niet door aangedaan, maar nog net voor de rust was het die andere aanvaller, Belfodil, die ongenadig toesloeg. Een héél koude douche voor de jongens van Marc Grosjean.

En nog bleef Union na de rust de opbouw verzorgen. Leuke voetballers op dat middenveld, waarvan een paar zeker hun plaats in 1A hebben. Standard verdedigde wel beter dan die eerste helft - slechter was moeilijk denkbaar.

Standard beperkte zich er ook toe en bij momenten was dat echt nodig. Er rolden immers een paar stevige combinaties over hun middenveld heen. Maar Scholz en Kosanovic stonden nu wel pal.

Nóg koudere douche

De Rouches leken zich een beetje te verzoenen met hun fans, maar dan gaven ze het toch nog weg. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd kwam een vrije trap de zestien binnen en Perdichizzi sleepte nog een punt uit de brand voor Union.