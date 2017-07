Carrasco twee keer aan het kanon, maar Rode Duivel mist ook één van twee strafschoppen in twee minuten tijd (mét beelden!)

Na een uur spelen stond er een droge 3-0-tussenstand op het scorebord en was het ook hélemaal voorbij voor de bezoekers uit Osasuna. Twee doelpunten van Carrasco en een van Filipe Luis; Atlético zat in een zetel.

In de slotfase kreeg Carrasco nog de kans op een derde doelpunt, maar onze landgenoot miste een strafschop. Amper een minuutje later kreeg Atlético een nieuwe strafschop, maar opnieuw werd er gemist, deze keer door Thomas. Ongelofelijk, maar gelukkig zonder erg voor Atlético.

Carrasco could have had a hat-trick today, but he had his penalty saved. Great goal from him earlier in the game. Needed at Bayern. pic.twitter.com/nFlm1YbwZy