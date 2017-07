Doelpuntenfestival in play-off 2: Eupen en Lokeren vlammen in eerste helft, flitsende Trezeguet helpt Moeskroen aan 3-5-zege

Eupen-Lokeren 3-3

Eupen en Lokeren vermaakten de aanwezige toeschouwers vooral in de eerste helft. Luis Garcia opende de score op het kwartier, maar via goals van De Sutter en Straetman keerden de bezoekers de situatie in een mum van tijd om.

Op slag van rust kantelde de match opnieuw in het voordeel van Eupen. Bruls en Onyekuru scoorden binnen de twee minuten, waardoor Eupen met een 3-2-voorsprong ging rusten. Na de pauze leken er geen doelpunten meer te vallen, maar dat was buiten Miric gerekend. In blessuretijd tekende hij voor de 3-3. Eupen telt vijf punten in groep B van play-off 2, Lokeren telt twee punten.

Roeselare-Moeskroen 3-5

In Roeselare vielen er maar liefst acht (!) doelpunten. Aan de rust stond het 0-2 in het voordeel van Moeskroen, waar Diedhiou en Trezeguet voor de doelpunten zorgden. Na de pauze zorgde Roeselare in het eerste kwartier voor een geweldige ommekeer: na een own goal van Gulan en treffers van Cornet en Lepicier stond het plots 3-2.

Nog niet gedaan. Neen. Moeskroen beet van zich af en via Trezeguet, Matulevicius en een eigen doelpunt van Zolotic wonnen de bezoekers uit Henegouwen uiteindelijk met 3-5. De komende weken graag meer van dit, play-off 2-teams!