Fantastische dag voor de Belgen: Lukaku en Benteke scoren, Kompany start (met beelden!)

The Toffees hadden het lastig tegen Burnley, maar in de tweede helft liep het een stuk beter. Romelu Lukaku zette met een mooie goal de 3-1 eindstand vast. Hij verstevigde zo zijn positie als topschutter in Engeland. Bekijk hieronder zijn doelpunt. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Christian Benteke deed het bij Crystal Palace uitstekend tegen Leicester City. Dat kwam op voorsprong dankzij goals van Huth en Vardy, maar Crystal Palace vocht terug. Benteke sleepte met zijn goal zelfs een punt uit de brand.

Kompany voor langere tijd terug?

Vincent Kompany mag bij Manchester City starten. Hij keerde vorige week woensdag al terug in de basis, maar speelde in het weekend niet. Nu krijgt hij opnieuw het vertrouwen van Pep Guardiola.