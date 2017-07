Wat een nacompetitie voor Pieter Gerkens! Met doelpunten 3 en 4 helpt hij STVV in z'n eentje op en over Lierse

Zowel Sint-Truiden als Lierse rekenden af met een rits afwezigen. Ivan Leko loste dat gemis op met een verrassing. De Kroaat dropte de 20-jarige Zuid-Afrikaan Kurt Abrahams in de basis. Bij de bezoekers ontbraken onder meer Dylan De Belder en Manuel Benson. Ludovic Buysens en Joeri Poelmans verloren hun plek in vergelijking met vorige week.

De thuisploeg startte met enkele goede combinaties, maar in minuut 15 viel plots een paasei uit de lucht. Anas Tahiri kreeg na een vlijmscherpe pass de bal in de voeten. Oog in oog met Sébstien Bruzzese bleef de vleugelaanvaller met een fluwelen lob ijzig kalm: 0-1.

Wissel voor de rust

Het duurde even vooraleer de Kanaries het evenwicht herstelden. Even voorbij het halfuur volgde een reuzenkans op de gelijkmaker. Abrahams dacht Mike Vanhamel tegenvoets te vloeren, maar de binnenkant van de paal voorkwam de gelijkmaker. Nog voor de pauze slachtofferde Ivan Leko Cristian Cuevas voor naamgenoot Christian Ceballos. De winger zag alle kleuren van de regenboog voor de koffie.

Drie invallers, drie keer net niet

Tijdens de kampwissel veranderde Leko een tweede keer, met Wolke Janssens voor Roman Bezus. De Limburger forceerde al snel een uitstekende mogelijkheid, maar vond een Lierenaar op zijn weg. Ook die andere invaller Ceballos kreeg een huizenhoge kans. Zijn plaatsbal was van bedenkelijke makelij.

De Haspengouwers duwden de gashendel fors in en Lierse moest terug. Igor Vetokele, de derde nieuwkomer ondertussen, ging eveneens zijn kans, maar ook hij zag zijn kopbal naast het kader belanden. Dan kende Pieter Gerkens meer geluk. Met een overhoekse trap scoorde de middenvelder zijn derde goal in evenveel duels.

Zijn statistieken werden nóg wat indrukwekkender, want met een rollertje scoorde Gerkens ook de 2-1. STVV blijft op Stayen foutloos in deze nacompetitie en nestelt zich naast Union op kop in groep A. Lierse blijft achter met 3 op 9.