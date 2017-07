Ajax veegt de vloer aan met Faes en co en blijft zo in het spoor van leider Feyenoord

Nochtans was het na amper acht minuten spelen even schrikken voor de thuisploeg. Goaltjesdief Reza Ghoochannejhad schoot Heerenveen op voorsprong en Ajax leek even van slag.

Nog voor het rustsignaal weerklonk hadden de Amsterdammers echter al orde op zaken gezet. Via Viergever, De Ligt en Klaassen stond het aan de pauze 3-1.

In het spoor van Feyenoord

In de tweede helft ging Ajax door op zijn elan. Dolberg (strafschop) en Neres legden de eindstand vast op 5-1. Bij Heerenveen stond Anderlecht-huurling Faes negentig minuten tussen de lijnen. Door de zege blijft Ajax (75 punten) in het spoor van leider Feyenoord (76 punten).