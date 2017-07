De Sushi Bomber bedwingt het zwarte beest en loodst Buffalo's naar tweede plaats

Een zege zou AA Gent over Club Brugge naar de tweede plaats hijsen, dus waren de troepen van Hein Vanhaezebrouck nog meer gemotiveerd om ook buitenshuis af te rekenen met het zwarte beest. Al drie jaar konden de Buffalo’s niet meer winnen bij de Zebra’s.

De bezoekers namen de wedstrijd ook meteen in handen in Charleroi, dat zonder Harbaoui en Pollet, maar met Bédia aan de aftrap verscheen. Via Kubo, Kalu en Simon kwamen heel wat aanvallen op gang en de eerste grote kans was meteen bingo.

Het was alweer Yuya Kubo die de match openbrak. Hij haalde vanuit een scherpe hoek uit en Penneteau verkeek zich in zijn kleine hoek. Hij viste naast de schuiver van de Sushi Bomber en mocht in de grond zakken na die tegengoal. Gent zo al snel in een ideale uitgangspositie. Die voorsprong gaven ze in de eerste helft niet meer af.

Wat gezegd van Charleroi in die eerste helft? Slordig en inspiratieloos, dat zijn de woorden die ons te binnen schoten. Flankspelers Mata (ook boter op het hoofd bij die goal van Kubo) en N’Ganga waren dramatisch, hun collega Mamadou Fall slaagde erin om zelfs nog slechter te doen. Met tien man en zonder de vleugelspits, had Charleroi misschien meer kans.

Gent domineerde ook het begin van de tweede helft, maar naarmate de tijd wegtikte, kwam Charleroi meer en meer opzetten. Mazzu voelde zijn Mazzu-time aankomen en gooide met Harbaoui en Pollet wat meer aanvallers in de strijd. Grote kansen, behalve een knal van Benavente, kwamen er echter niet.

Kubo van levensbelang

Neen, het was Gent dat nog het dichtst bij een tweede doelpunt kwam toen Mata een kopbal van Gershon nog net van de lijn kon redden. Dankzij de eerste uitzege in jaren op Charleroi, komt Gent boven Club Brugge op de tweede plaats. Anderlecht is nog ver, maar Gent houdt er tenminste een beetje spanning in. Kubo bewijst met zes goals in tien matchen echt zijn waarde.