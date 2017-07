Arsenal heeft handen vol met laagvlieger, maar wipt na fraaie goals van Alexis en Özil over Lukaku en co (mét beelden!)

Op slag van rust opende Alexis Sanchez de score met een fraaie vrijschop. De Chileense smaakmaker van Arsenal verraste doeman Guzan met een poeier van jewelste en zo stond het 0-1.

Meteen na de pauze hing Negredo de bordjes opneiuw in evenwicht. Arsenal was de betere ploeg en in de slotfase schoot Mesut Özil The Gunners opnieuw op voorsprong. Bij 1-2 bleef het ook en zo wipt Arsenal in het klassement opnieuw over Everton naar de zeste plaats.

Het 19de doelpunt voor @Alexis_Sanchez dit seizoen en al het 13de buitenshuis ?⚽ pic.twitter.com/o6YCRzckt9 — Play Sports (@playsports) 17 april 2017