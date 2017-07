Club Brugge op zijn sterkst(?), maar zonder keuze - Essevee voelt zich "onbevangen" en wil stunten

Wie de selectie van Club Brugge bekijkt, die kan enkel likkebaarden en/of een zucht van opluchting slaken als fan van blauw-zwart. Limbombe, Vossen, Refaelov én Izquierdo? Ze zijn er allemaal bij en spelen dus mogelijk (deels) mee in het Regenboogstadion, waar er vooraf paaseitjes worden geraapt.

Michel Preud'homme en zijn gedrag langs de lijn zullen extra onder de loepe worden genomen. Dinsdag moet MPH het gaan uitleggen voor wat er gebeurde tegen Charleroi. "Ik heb geen grenzen overschreden", aldus de oefenmeester van blauw-zwart op zijn persconferentie daarover. Door de zege van Anderlecht in Oostende is het wel van moeten voor Club Brugge.

Francky Dury werd dan weer geciteerd als een mogelijke opvolger van Preud'homme in Brugge. "Ik heb er nog niets van gehoord en lig nog tot 2023 onder contract. Het klopt dat we onbevangen kunnen spelen, want we zijn al zeker van Europees voetbal. Maar toch: we willen die eerste zege in play-off 1 en we speelden al anderhalve goede wedstrijd in de play-offs, maar hebben net als Club 1 op 6."

"Club zal zeer gemotiveerd aan de aftrap komen. En wij zijn ook altijd gemotiveerd, we willen onze rol in de play-offs eerlijk spelen", aldus Dury. Daarin bijgetreden door Dalsgaard: "We hebben ook iets recht te zetten tegen Club Brugge na de 5-0 in Jan Breydel. Dat was niet goed, maar nu spelen we thuis en gaan we voor de winst."

Wie pakt de overwinning? Een gokje via ons kan al meteen veel opleveren. Een gratis bonus tot 80 euro aan 200% binnenrijven en er meteen 220 maken bij een overwinning van Essevee!