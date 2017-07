Hopen op het mirakel van Old Trafford: "Vollen bak"

René Weiler heeft vertrouwen in zijn invallers, maar hopelijk beseft hij ook dat er in België gehunkerd wordt naar een Europese opkikker. Club Brugge zondag is ook wel belangrijk, maar een Europese halve finale, wat een boost zou dat zijn voor het Belgische voetbal. Zeker als je die kan afdwingen in Old Trafford.

Daarvoor zullen de Brusselaars wel een half mirakel nodig hebben. "Even gemotiveerd zijn als Anderlecht moet volstaan", zei een arrogante José Mourinho gisteren. En we juichen dat alleen maar toe: hopelijk is er nog steeds sprake van onderschatting na de 1-1 uit de heenmatch, waarin United wel de betere ploeg was, maar niet doorduwde.

Verrast Weiler ons vanavond?

Dit Anderlecht is ten eerste immers zeer uitgekookt. Als er geen snel doelpunt valt, weten ze dat er op het einde nog altijd iets uit de lucht kan vallen. Thelin in Zenit, Dendoncker tegen United... "Ze moeten alles geven, dan maken ze een kans", zei Paul Van Himst ons. "Volle bak!"

Wij verwachten dat Acheampong en Stanciu wel aan de aftrap zullen staan. Ook Bruno - die wel niet zijn beste match speelde verleden week - maakt ook kans. Of verrast Weiler door met zijn beste elf aan de match te beginnen? We kunnen enkel hopen...

