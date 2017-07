Strijdend Genk haalt halve finale EL niet

Albert Stuivenberg koos voor Thomas Buffel in de basiself, een brok ervaring die hij best kon gebruiken in een wedstrijd waar zoveel op het spel stond. Hierdoor verhuisde Boëtius naar de bank. De sfeer zat er al goed in voor de wedstrijd: supporters wachten de spelersbus op en Pat Krimson warmde het publiek op. De Luminus Arena kleurde prachtig blauw en wit voor de aftrap.

Opgezweept door het publiek trok Genk in de openingsminuten met volle kracht naar voor en Samatta kopte een prima kans nipt over. Daarna nam Celta al snel over en de Smurfen mochten opgelucht ademhalen toen pogingen van Sisto en Fontas niet ver naast gingen.

Het waren de Spanjaarden die de eerste helft op punten wonnen. Mathew Ryan moest enkele keren heel goed tussenkomen en redding brengen op een uitstekende poging van Beauvue. Het zou wat geweest zijn want die jongen was nog maar net ingevallen voor de geblesseerde Guidetti. Brilscore aan de rust en daar mocht Genk niet ontevreden over zijn.

De thuisploeg nam de tweede helft snel in handen en de beste kans was voor Trossard die de bal nipt naast plaatste. Na iets meer dan een kwartier in de tweede helft etaleerde Sisto zijn techniek. Hij kreeg een beetje ruimte en vanop 20 meter knalde hij staalhard voorbij Ryan.

Einde verhaal denk je dan, maar man-in-vorm Leandro Trossard zorgde minuten later met een perfecte plaatsbal alweer voor de gelijkmaker. Het werd allemaal wat rommeliger en coach Stuivenberg gooide Dewaest nog in de strijd als aanvaller, maar het mocht niet meer baten. Echte kansen kwamen er niet meer en zo eindigt het Europees sprookje van Genk.