Genk, grijp het momentum en schrijf geschiedenis

Genk legde dit seizoen een Europees parcours af om U tegen te zeggen en de droom blijft duren. De Smurfen verwierven met een 3-2 nederlaag in de heenmatch een behoorlijke uitgangspositie.

Albert Stuivenberg hoopt dat zijn jonge groep niet zal bezwijken onder de druk of de stress, geen gekke dingen zal doen en zich aan de afspraken houden. Dat er kwaliteit huist in Genk, daar is iedereen het over eens. Voldoende om met het kleinste verschil te winnen tegen Celta, dat is zeker.

Ook de supporters – die doorgans niet al te warm lopen voor Europese en bekerwedstrijden – beseffen het belang. Zij plannen verschillende acties in een uitverkocht stadion en dat Genk thuis altijd wat meer kan, is dit seizoen al vaak gebleken.

De coach gaf een pak sterkhouders rust afgelopen weekend tegen Kortrijk en kan –op de langdurig geblesseerde Karelis na- op zijn volledige kern rekenen. Bij Celta ontbreken Rossi, Lemos en Ruben Blanco.

Met de steun van de fans, het plan van Stuivenberg en de kwaliteiten van de sterkhouders hoeft een plek bij de laatste 4 in de Europa League geen droom te zijn.

Een gokje kan een mooi bedrag opleveren!

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang tot 80 euro gratis wedtegoed! Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.