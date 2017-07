Van kwaad naar erger bij Standard, Rouches zijn laatste na nieuwe nederlaag op veld van KV Mechelen

Voor Standard was het in de vierde wedstrijd van play-off 2 van moeten. En het kwam bijna meteen op voorsprong. De bal kwam via een gelukje tot bij Legear, maar Coosemans stond pal en hield zijn ploeg recht. Het was daarna Malinwa dat domineerde, maar zonder veel uitgespeelde kansen.

Enkele stilstaande fases konden Gillet niet in de problemen brengen, een schotje van Verdier werd door het sluitstuk tegengehouden. Standard kon daar het eerst halfuur nauwelijks iets tegenover zetten, behalve enkele diepe ballen richting Belfodil en Legear. Het was wachten tot tien minuten voor de pauze om nog eens kans te zien.

Schouterden kon de bal nog net binnenhouden, het vluchtschot van Verdier ging over. Aan de overkant was Standard daar eindelijk nog eens. Coosemans hield Cissé met een prima reflex van de openingsgoal. De match brak eindelijk open. Matthys mocht alleen op Gillet af, maar kon tot twee keer toe niet scoren.

Beide ploegen gingen met een scoreloze tussenstand de kleedkamers in. Als er één ploeg was die de voorsprong verdiende, dan was het de thuisploeg wel. De troepen van Ferrera gingen ook na de rust op zoek naar de openingstreffer. De kopballen van Cocalic en Verdier brachten niks op, maar even later was het wel raak.

Vanlerberghe kreeg tijd en ruimte om aan te leggen en liet Gillet kansloos met een knap schot. Een verdiende voorsprong voor Malinwa. Standard was werkelijk nergens in de tweede helft. Marin probeerde Coosemans dan toch eens van erg ver te verrassen, maar de bal zoefde een half metertje over.

KV Mechelen had controle over de wedstrijd en gaf nauwelijks nog een kans weg. Bij Standard ontbrak het aan creativiteit om de Mechelse defensie te ontwrichten. Met nog ruim vijf minuten te spelen kregen de bezoekers dan toch dé kans op de gelijkmaker.

De vrijstaande Belfodil kopte tegen de paal, ook in de rebound kon hij niet scoren. Een slotoffensief kwam er nog nauwelijks van de bezoekers. Het was de thuisploeg dat in één fase nog drie keer de kans had om te scoren. Ook Osaguona kon zijn invalbeurt niet met een treffer bekronen in het absolute slot.

Rode lantaarn

Er kwamen echter geen doelpunten meer en dus heeft Standard na de overwinning van Waasland-Beveren de rode lantaarn in handen. De trainerswissel bracht dus geen zoden aan de dijk, Standard blijft in hetzelfde bedje ziek.