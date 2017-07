Vierde keer goede keer voor W-Beveren om de nul weg te vegen?

Op het Lisp wil W-Beveren dus de nul wegvegen. Camacho is er vanwege een schorsing niet bij. Verder kan coach Janevski geen beroep doen op de geblesseerden Conté, Marquet, Myny, Schwartz, Vanzo en Van Dooren.

Lierse leek vorige week lange tijd op weg naar de zege bij STVV, maar kraakte in de slotfase. Tegen de Leeuwen willen de Pallieters hun fans op een tweede thuiszege trakteren. Topschutter De Belder is nog steeds out met een verrekking. Ook Wils (klierkoorts), Habarugira, Allach en De Busser ontbreken.

